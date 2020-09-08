انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين فعاليات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

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شهدت مختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لانتخابات (مجلس الشيوخ 2020) إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت.
وشارك فى تنفيذ إجراءات التأمين مختلف القطاعات الأمنية من خلال عناصر مدربة ذات جاهزية عالية مزودة بأحدث التقنيات والمعدات التى تتيج لها سرعة التعامل مع أى خروج على القانون والمواقف الطارئة، تزامناً مع انتشار أمنى مكثف على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ..ضمن خطة أمنية متكاملة تمتد حتى إنتخابات مجلس النواب القادمة نوفمبر 2020 .
وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإقتراع من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان.. ومراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المواطنين ، بما يوفر مظلة أمنية محكمة يمارس من خلالها المواطنين حقهم الدستورى فى التصويت
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