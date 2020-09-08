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محافظ الجيزة يتابع سير جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ

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يواصل مواطنى محافظة الجيزة التوافد على اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى جوله الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ فى جوله الاعادة والتى بدأت على مستوى المحافظة في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

وأضاف المحافظ أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية في كافة أماكن تواجدها بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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