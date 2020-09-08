السيدات يتصدرن المشهد فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بإمبابة.. فيديو

تصدرت السيدات المشهد فى الإدلاء بصوتهم فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ في جولتها الثانية بمدرسة النيل الابتدائية بإمبابة. وجاءت مشاركة السيدات فعالة وملحوظة مقارنةً بمشاركة الرجال والشباب فى الإنتخابات. والتزمت السيدات بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات ارتداء الكمامة وغيرها. وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.

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