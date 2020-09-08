إقبال كبير من الناخبين بانتخابات الشيوخ في أبو النمرس.. صور

توافد عشرات الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، على أبواب لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ لعام 2020، بلجان مركز أبو النمرس.

وشهدت اللجان بالجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ، توافد أعداد كبيرة من الناخبين خلال اليوم الأول للإعادة للاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتزايدت أعداد الراغبين فى التصويت بعد رجوع الموظفين من العمل وتراجع درجة الحرارة مما يشجع الأهالي على الخروج من المنازل.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.