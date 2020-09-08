توافد عشرات الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، على أبواب لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ لعام 2020، بلجان مركز أبو النمرس.
وشهدت اللجان بالجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ، توافد أعداد كبيرة من الناخبين خلال اليوم الأول للإعادة للاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وتزايدت أعداد الراغبين فى التصويت بعد رجوع الموظفين من العمل وتراجع درجة الحرارة مما يشجع الأهالي على الخروج من المنازل.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إقبال كبير من الناخبين بانتخابات الشيوخ في أبو النمرس.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.