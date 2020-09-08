وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثانى ويشيد بدورهم فى قتال العناصر الإرهابية

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس بإعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.
وأدار القائد العام حوارًا مع رجال الجيش الثاني الميداني إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم في العديد من المجالات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عالى وإصرارهم على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن وإستقراره.
وكرم الفريق أول محمد زكى المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص .
يأتي ذلك فى اطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة علي كافة المستويات.
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