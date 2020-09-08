بغرفة عمليات مركزية .. القومي لحقوق الإنسان يتابع جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020

يتابع المجلس القومي لحقوق الانسان (غرفة عمليات المركزية)، وفروعه بمحافظات أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، القليوبية، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة ووحدة ذوى الاعاقة.

وأنهى المجلس في وقت سابق ، كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، فى 14 محافظة للتنافس على 26 مقعدا بالنظام الفردى.

ويجدد المجلس ثقته فى المشاركة الفعالة للمواطنين لاختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسًا لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية، للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان:

01032572895

01032561287

01032475116

01033272086

01030834794

01030170573

01030681169

01032494851

أرقام أرضى: 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 02

Advertisements

فاكس: 37624859 02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:

1 – بني سويف: 01286299959

2 – أسيوط: 01224845144

3 – سوهاج: 01066799212

4 – أسوان 01153399272

5 – بورسعيد 01229035327

6 – الاسماعيلية 01030120895

7 – كفر الشيخ 01224017735

8 – القليوبية 01002829972

مواقع التواصل الاجتماعي:

E-mail:[email protected] Facebook: nchregypt Twitter: @nchregypt

واتس أب 01558345554