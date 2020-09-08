بغرفة عمليات مركزية .. القومي لحقوق الإنسان يتابع جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020

يتابع المجلس القومي لحقوق الانسان (غرفة عمليات المركزية)، وفروعه بمحافظات أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، القليوبية، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة ووحدة ذوى الاعاقة.
وأنهى المجلس في وقت سابق ، كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، فى 14 محافظة للتنافس على 26 مقعدا بالنظام الفردى.
ويجدد المجلس ثقته فى المشاركة الفعالة للمواطنين لاختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسًا لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية، للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان:
01032572895
01032561287
01032475116
01033272086
01030834794
01030170573
01030681169
01032494851
أرقام أرضى: 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 02
فاكس: 37624859 02
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:
1 – بني سويف: 01286299959
2 – أسيوط: 01224845144
3 – سوهاج: 01066799212
4 – أسوان 01153399272
5 – بورسعيد 01229035327
6 – الاسماعيلية 01030120895
7 – كفر الشيخ 01224017735
8 – القليوبية 01002829972
مواقع التواصل الاجتماعي:
E-mail:[email protected] Facebook: nchregypt Twitter: @nchregypt
واتس أب 01558345554
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