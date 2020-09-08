أخبار مصرية

بغرفة عمليات مركزية .. القومي لحقوق الإنسان يتابع جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يتابع المجلس القومي لحقوق الانسان (غرفة عمليات المركزية)، وفروعه بمحافظات أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، القليوبية، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة ووحدة ذوى الاعاقة.

 

وأنهى المجلس في وقت سابق ، كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ، فى 14 محافظة للتنافس على 26 مقعدا بالنظام الفردى.

 

ويجدد المجلس ثقته فى المشاركة الفعالة للمواطنين لاختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسًا لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية، للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الانسان:

01032572895

01032561287

01032475116

01033272086

01030834794

01030170573

01030681169

01032494851

أرقام أرضى: 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 02

Advertisements

فاكس: 37624859 02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:

1 – بني سويف: 01286299959

2 – أسيوط: 01224845144

3 – سوهاج: 01066799212

4 – أسوان 01153399272

5 – بورسعيد 01229035327

6 – الاسماعيلية 01030120895

7 – كفر الشيخ 01224017735

8 – القليوبية 01002829972

مواقع التواصل الاجتماعي:

E-mail:[email protected] Facebook: nchregypt Twitter: @nchregypt

واتس أب 01558345554

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بغرفة عمليات مركزية .. القومي لحقوق الإنسان يتابع جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا