نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف الدعم الاستثنائي لأكثر من 9 آلاف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد تنقية المستحقين في المقال التالي
وأضافت القباج أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة علي أن الدولة حريصة على توفير جميع وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات خاصة في وقت الازمات الاقتصادية.
وقالت القباج إن عدد المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار بلغ ١٢ ألف ٤٢٤ مرشدا، وقامت وزارة التضامن بتنقية المستفيدين وأظهرت عملية التنقية وجود مصادر دخل أخرى لعدد منهم ساهمت في تقليل الأضرار الناتجة عن الجائحة ليبلغ عدد المستفيدين من الدعم ٩٢٦٩ مرشدا، وهم أيضا لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة؛ نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.
وأضافت القباج أن الدعم يأتي دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافي تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.
وأشارت القباج إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنها والتي تأثر بها العديد من القطاعات مما أدي إلى عدم قدرة القطاع السياحي على سداد التزاماته الأساسية.
وتأتي مبادرة وزارة التضامن الإجتماعي ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من تباطئ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.
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