نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعوة مصطفى ثابت.. ماراثون للمحافظين لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إطلاق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، دعوته لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين من قبل التنفيذيين، استجاب العديد من المحافظون لتلك المبادرة، تخفيفا على المواطن المصري، ليبدأوا في التخفيض بداية من القاهرة مرورا بالقليوبية والدقهلية وحتى شمال سيناء.

ثابت: المواطن دفع مرتين

وقال ثابت، إن ما يعانيه الشارع المصري من أزمة البناء المخالف سببه فساد المحليات، معلقا: "المواطن دفع مرتين.. مرة لما دفع رشوة عشان يخالف، ومرة عند تقنين وضعه"، مضيفًا أن توجه الدولة لتقنين وضع المخالفين رائع وجيد جدا، ولكن آليات التنفيذ كارثية، منوها بأن المواطن يمر برحلة عذاب لتقنين وضعه.

وتابع، أن قوانين مكافحة الفساد ومخالفات البناء رادعة، ولكن تحتاج إلى آليات تنفيذ مريحة للمواطن، مشيرا إلى أن سبل التقييم التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء متفاوتة جدًا، حيث يبدأ سعر متر التصالح من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهذا يؤدي لحالة لخبطة كبيرة للمواطن، معقبًا: "أنا مشفق جدًا على المواطن المصري".

القاهرة

ومن ناحيته، قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن قانون التصالح يعتبر هدية للمواطنين لكي يكون هناك توفيق للأوضاع والمخالفات، موضحاً أن المحافظ أصدر قرارا وتشكيل لجان لأربع مناطق، وكل منطقة لها لجنة لتقييم سعر لمتر مرة أخرى وجارٍ تخفيض الأسعار لتخفيف العبء على المواطن.

وأضاف، أن التخفيض يمكن أن يصل إلى 40 % أو أكثر، مؤكدا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي وخاصة الأماكن التي يغلب عليها الطابع الشعبي مثل مناطق عين شمس والمطرية والمرج.

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الشرقية

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة لذلك لكل من قام بتسديد ودفع مقدم جديه 25% من قيمة المخالفة.

الدقهلية

فيما قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء، للمواطنين الراغبين في التصالح عليها، إذ يصل التخفيض إلى 20% للمتر الواحد.

وقال مختار، إن هذا القرار يأتي في إطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم.

القليوبية

ومن جهته، قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء على مختلف المستويات بالمدن والأحياء والقرى وتوابعها، إضافة إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة، بنسبة 10%، لكل القيم الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019.

شمال سيناء

وقال اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك لجان تسعير لقيمة التصالح على مخالفات البناء، وقمنا بتخفيض 25% من قيمة التصالح على جميع المخالفات، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكثر من مكان لكي يتقدم المواطنون بأوراق التصالح الخاصة بهم.

وأكد أن كل التخفيضات سيستفيد منها المواطنون الذين قدموا أوراق التصالح منذ بداية 15 يوليو وقبل 30 سبتمبر، منوهًا أن الإقبال على التصالح كبير جدًا خاصة في العريش.