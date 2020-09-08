انت الان تتابع تفاصيل خبر “بث مباشر” يومين حضور في الأسبوع.. وزير التربية والتعليم يعلن رسمياً أيام حضور المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمدرسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي منذ قليل مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أبز ملامح العام الدراسي الجديد، وذلك في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها مصر والعالم مع انتشار فيروس كورونا والتعايش معه.

وزير التربية والتعليم يعلن أيام حضور المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية

كما كشف شوقي عن أيام الحضور لكل مرحلة من المراحل الدراسية والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها، ومن أبرزها وجود مسافة مترين بين كل طالب والآخر، وتقليل كثافة الطلاب لتصبح 15 طالب في كل فصل بدلاً من 80 كما كانت في السابق.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون إلى المدرسة يومان فقط في الأسبوع، بالإضافة إلى توفير محتوى رقمي لهم على أجهزة التابلت.

قد يهمك أيضاً:

الأسعار الجديدة لبعض أنواع التبغ والسيجار بعد زيادتها اليوم

أسعار تجديد رخصة القيادة الجديدة من وحدات المرور بعد تخفيضها

القبض على رجل أعمال جديد هارب من 428 حكم و471 سنة حبس

“رسمياً” تخفيض سعر متر التصالح بمخالفات البناء تخفيفاً على المواطنين

حملة إزالة فجراً هي الأكبر من نوعها وإخلاء 3700 أسرة وإزالة 1200 منزل

Advertisements

وبالنسبة إلى أيام الحضور للمرحلة الإعدادية، فسوف يتم توزيع الطلاب على 3 مجموعات، على أن يكون لكل صف يومين فقط في الأسبوع، ويكون لكل مدرسة جدول خاص بها، أما المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع وحتى السادس، فسيعتمدون على القنوات التعليمية والتعليم لإلكتروني لمن لديه إنترنت، وستقلل كثافة الطلاب في الفصل.

والحضور للطلاب من الصف الرابع حتى السادس يومين في الأسبوع “سبت وخميس”، لمدارس الفترة الواحدة، وثلاثة أيام للمدارس التي تعمل فترتين، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال وحتى 3 ابتدائي، يكون الحضور 4 أيام لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام للفترتين.

اقرأ أيضاً:

قرار إجباري من التموين لكل بطاقة يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص

مرض حذر منه السيسي منذ عامين ثبت اليوم أنه سبب للإصابة بكورونا

“فيديو” 6 سيارات ستختفي من السوق نهائياً بعد توجهات الحكومة الأخيرة وتخريد الملاكي التي مر عليها 20 سنة

