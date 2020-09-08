سفير مصر فى لندن يبحث مع وزير بريطانى الأزمة الليبية 

أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، اليوم الثلاثاء، مشاورات هاتفية مع جيمس كليفرلى، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم مناقشة العلاقات بين البلديّن، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مُستجدات الأزمة الليبية، وموقف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية.





وشهد الاتصال تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير كليفرلى تطلع بريطانيا للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى شتى المجالات، وتطلع بلاده للتوقيع قريباً على اتفاقية لتنظيم حركة التجارة بين الدولتيّن بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الحالى. وأعرب الوزير البريطانى عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما فى ضوء ما تقوم به مصر من دور محورى بالمنطقة.

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