سفير مصر فى لندن يبحث مع وزير بريطانى الأزمة الليبية 

وشهد الاتصال تباحثاً حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير كليفرلى تطلع بريطانيا للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى شتى المجالات، وتطلع بلاده للتوقيع قريباً على اتفاقية لتنظيم حركة التجارة بين الدولتيّن بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الحالى.
وأعرب الوزير البريطانى عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما فى ضوء ما تقوم به مصر من دور محورى بالمنطقة.
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