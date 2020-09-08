اللجنة الإدارية والمالية تتفقد المبنى الرئيسى لمجلس الشيوخ

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المبنى الرئيسى لمجلس الشيوخ، وذلك لمتابعة أعمال الترميم التى تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمنى المرسوم لها.
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