إنفوجراف .. مبادرة 100مليون صحة تواصل رعاية نساء مصر

وضعت الدولة المصرية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، إذ تم الانتهاء من فحص المواطنين ضمن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف على مرضى فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى.





والإنفوجراف التالى يوضح جهود مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية.

والمبادرة توفر العلاج وفق أعلى البرتوكولات العلاجية المعمول بها فى علاج الأورام مع الكشف عن الضغط والسكر والسمنة وتنظيم الأسرة.

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