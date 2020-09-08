طارق شوقى: طلاب رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى يحضرون أكبر عدد من...

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات إلكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحًا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلف حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية، موضحًا أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى، وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما ينشر حول أن العام الدراسى يوم الإثنين غير صحيح، لافتًا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء ولو فترتين يروح 3 أيام سبت واثنين وأربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحًا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.

وأوضح أن الطلاب فى نظام التعليم الجديد لا يستخدمون التكنولوجيا وبالتالي يتواجدون أكبر عدد من الأيام.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا".

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا"، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.