حسام الخولي: القبلية لن تحكم القائمة ومجلس النواب دوره تشريعي

قال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن نسبة الـ25 % الخاصة بكوتة المرأة والفئات الأخرى في قائمة الانتخابات البرلمانية، ستمثل أكثر من 60% من تشكيل القائمة، بينما العد الباقي سيكون للشخصيات العامة، أو كما يقال بالبلدي في السياسة لن يزيد عن 100 راجل، والباقي سيكون شباب ومرأة ومغتربين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ما يعني أن القبلية لن تحكم القائمة».

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المنافسة الأشرس ستكون في انتخابات مجلس النواب على مقاعد الفردي، إذ سيحكمها القبلية والعائلات وأسماء الأشخاص المتنافسين، مشيرا إلى أنه لا يتخوف إطلاقا من مسئلة إقبال المواطنين على المشاركة في التصويت على انتخابات مجلس النواب.

وشدد الخولي، على أهمية انتخابات مجلس النواب، لما لها من دور هام في سن القوانين والتشريعات التي ستسير عليها الدولة والمواطن، سواء عجبت شخص أو لم تعجبه، لأن دور المجلس تشريعي.