المتحدة: حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد كان ساحرا .. وتم نقله على تليفزيونات دول العالم

شهدت منطقة الأهرامات حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال الـ ٢٧ و التي ستقام في مصر في يناير ٢٠٢١. وبدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت تلاها فقرة راقصة علي انغام اغاني ام كلثوم ثم كانت فقرة الالعاب النارية و تبعتها مراسم القرعة الرسمية و حسب قواعد الاتحاد الدولي و قام النجوم خالد النبوي وإنجي المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان شركات المجموعة كانت قد استعدت لهذا الحفل بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة و ممثلي اتحاد كرة اليد المصري و الاتحاد الدولي للعبة ليخرج حفلا ساحرا تم نقله علي تليفزيونات دول العالم.

وأفاد صالح ان مجلس ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي أعطي كل الدعم و سخر كافة امكانات شركات المجموعة في تنظيم و نقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز و اللائق بمصر و قدرات الشركات المصرية في تنظيم فعاليات قارية و دولية علي اعلي مستوي.

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شهد الحفل رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري د. اشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي و رئيس الاتحاد المصري هشام نصر و مدير البطولة حسين لبيب وأشاد الجميع بالعمل الجماعي و المميز للشركات جميعا وخاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي.

وأسفرت قرعة البطولة التي يشارك فيها ٣٢ منتخبا لأول مرة عن تشكيل المجموعات الثمانية للبطولة و من ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد و منتخب التشيك و منتخب اخر ما زال في دور التأهيل من امريكا الجنوبية. و قامت المذيعة اللامعة جاسمين طه بتقديم فعاليات القرعة و بعض اللقاءات علي المسرح مع النجوم المصرية لكرة اليد و الذين حققوا انجازات عالمية في اللعبة.