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المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين.. 10 قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

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أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، 10 قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد، نستعرضها من خلال التقرير التالي:

 

قاعات مكيفة لمجموعات التقوية والاختيار للطالب

 - يومان فى الاسبوع للمرحلة الاعدادية

 - 4 أيام للإبتدائية إذا كانت المدرسة فترة واحدة و3 أيام إذا كانت المدرسة فترتين

 - زيادة مصادر التعلم ومدفوعة الاجر منها إختيارية

 - تطوير القنوات التعليمية وتوفير منصات للتربية والتعليم مجانًا 

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- إعفاء أبناء الشهداء والايتام من مصروفات مجموعات التقوية

 - المنصات المدفوعة الاجر إختيارية وثمنها خمس الاسعار الخارجية 

- إمتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية تمامًا حتى التصحيح 

- إتاحة فرصة لتحسين مجموع الشهادة الثانوية 

- المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين 

- كل طلاب الثانوية العامة سيكون معهم تابلت

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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