المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين.. 10 قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، 10 قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
- قاعات مكيفة لمجموعات التقوية والاختيار للطالب
- يومان فى الاسبوع للمرحلة الاعدادية
- 4 أيام للإبتدائية إذا كانت المدرسة فترة واحدة و3 أيام إذا كانت المدرسة فترتين
- زيادة مصادر التعلم ومدفوعة الاجر منها إختيارية
- تطوير القنوات التعليمية وتوفير منصات للتربية والتعليم مجانًا
- إعفاء أبناء الشهداء والايتام من مصروفات مجموعات التقوية
- المنصات المدفوعة الاجر إختيارية وثمنها خمس الاسعار الخارجية
- إمتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية تمامًا حتى التصحيح
- إتاحة فرصة لتحسين مجموع الشهادة الثانوية
- المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين
- كل طلاب الثانوية العامة سيكون معهم تابلت
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