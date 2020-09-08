سحب وإيداع وشراء| التأمينات: بطاقات بنكية ذكية لأصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن الهيئة تضع امام اعينها حاليًا تطوير الخدمات المقدمة لـ أصحاب المعاشات والتي تبدأ بحصول أصحاب المعاشات و المستحقين علي جميع حقوقهم التأمينية في اقل وقت ممكن و بطريقة جيدة .

وأوضح رئيس الهيئة ان البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة و يتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط .

لذا فقد تقرر بالنسبة إلي حالات استحقاق المعاشات الجديدة و الحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية " كروت ميزة " والتي تدعم عمليات السحب النقدي بالاضافة إلي دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكومية و كذلك عمليات السحب والإيداع النقدي علي ماكينات الصراف الآلي و كافة الخدمات المصرفية الأخري .