أفريقيا تسجل 1.306.157 إصابة بفيروس كورونا

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فيما قال بروس إلوارد مستشار في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم "كوفاكس".
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وقال بروس إلوارد : "الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس. والمناقشات جارية بهذا الخصوص". وأضاف "سنرحب بمشاركة الهند.. لدى الهند خبرة كبيرة" في هذا المجال.
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