أفريقيا تسجل 1.306.157 إصابة بفيروس كورونا

إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 31,494 حالة وفاة وتعافى 1,045,083 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا ، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,306,157فيروس كورونافيروس كورونا

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس طالب العالم بتعزيز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة، قائلا، " فيروس كورونا لن يكون آخر وباء. يعلّمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. لكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعدًا.. أكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة".

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فيما قال بروس إلوارد مستشار في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم "كوفاكس".

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وقال بروس إلوارد : "الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس. والمناقشات جارية بهذا الخصوص". وأضاف "سنرحب بمشاركة الهند.. لدى الهند خبرة كبيرة" في هذا المجال.