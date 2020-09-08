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أفريقيا تسجل 1.306.157 إصابة بفيروس كورونا

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سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس ، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,306,157 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  31,494  حالة وفاة وتعافى 1,045,083  حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس طالب العالم بتعزيز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة، قائلا، "فيروس كورونا لن يكون آخر وباء. يعلّمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. لكن عندما يأتي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم مستعدًا.. أكثر استعدادًا مما كان عليه هذه المرة".

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فيما قال بروس إلوارد مستشار في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تجري محادثات مع الهند بشأن انضمامها لبرنامج توفير اللقاحات العالمية المعروف باسم "كوفاكس".

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وقال بروس إلوارد : "الهند مؤهلة بالتأكيد، مثل بقية دول العالم، للمشاركة في كوفاكس. والمناقشات جارية بهذا الخصوص". وأضاف "سنرحب بمشاركة الهند.. لدى الهند خبرة كبيرة" في هذا المجال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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