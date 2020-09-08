انطلاق الورش التدريبية لمشروع الحد من الزيادة السكانية

انطلقت الورش التدريبية لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "٢ كفاية" لفرق الأطباء والتمريض في عيادات "٢ كفاية" المطورة في المرحلة الثانية للمشروع.

وقالت الدكتورة ديزيريه لبيب ، مدير مشروع " ٢ كفاية" ، إن التدريب الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي لفرق الأطباء والتمريض بالعيادات المطورة في المرحلة الثانية لمشروع "٢ كفاية" سوف يتم من خلال 19 دورة تدريبية مقسمة إلى 10 دورات تدريبية للأطباء و9 دورات تدريبية للممرضين، تستمر على مدار أربعة أيام في تسع محافظات وهم "البحيرة - الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان".

وأضافت "لبيب"، أن المرحلة الثانية لتطوير عيادات تنظيم الأسرة شملت تجهيز وتطوير ٣١ عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة لمشروع " ٢ كفاية"، ليكون بذلك إجمالي عدد العيادات التابعة للمشروع و التي تم تطويرها وتجهيزها ٦٥ عيادة تنظيم أسرة في العشر محافظات المستهدفة للمشروع وهي "بني سويف - البحيرة - الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان" وهي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الوزارة نفذت مشروع "٢ كفاية" في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث يهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادرة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفًا 1.148.861 سيدة.