رئيس الوزراء يبحث إنشاء مراكز لوجستية في سيناء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء، وكذا في وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التي تلبي احتياجات أهلنا في سيناء".

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المراكز اللوجستية ستتم إدارتهما تحت إشراف حكومي، بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة ومن ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها، لافتا إلى أنه يوجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية ومن الممكن البدء في التنفيذ على الفور.

في سياق ذلك، أشار وزير التموين إلى أنه سيتم اختيار أنسب الأماكن والتنسيق لبدء تنفيذ هذه المناطق اللوجستية التي تهدف في الأساس إلى تيسير عملية الحصول على السلع لكل مواطن يقيم على أرض سيناء.

Advertisements

وقال الدكتور عاصم الجزار إن إحدى المناطق المقترحة لإقامة هذه المراكز هي المنطقة الواقعة مع تلاقي محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو والتي من الممكن إقامة منطقة لوجستية بها تكون لها أهمية استراتيجية، لاسيما أنه يوجد مخطط لإنشاء مناطق تنموية في هذه النقطة وغيرها، وهو ما من شأنه أن يُحدث تنمية اقتصادية حقيقية.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء أحد المراكز اللوجستية في مدينة "سلام" بشرق بورسعيد، وكذا تم اقتراح مكان آخر في منطقة "وادي التكنولوجيا" لإنشاء مركز لوجستي بها، ومنطقة ثالثة شمالي رأس سدر.

وفي ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء، وزير الإسكان بأن تتولى الوزارة إعداد تقرير حول مميزات كل موقع من المواقع المقترحة، على أن يتم ترتيب زيارة في القريب العاجل للجهات المعنية لهذه المواقع تمهيدا لبدء التنفيذ.