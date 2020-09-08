سفير مصر بلندن ووزير بريطاني يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أجرى سفير مصر في لندن، طارق عادل، مشاورات هاتفية مع جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا العلاقات بين البلديّن، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مُستجدات الأزمة الليبية، وموقف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، فضلًا عن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية.. فضلا عن بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة.
نوأكد الوزير "كليفرلي" تطلع بريطانيا للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات وكذا تطلع بلاده للتوقيع قريبًا على اتفاقية لتنظيم حركة التجارة بين الدولتيّن بعد خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي.
وأعرب الوزير البريطاني عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما في ضوء ما تقوم به مصر من دور محوري بالمنطقة.
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