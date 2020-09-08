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صور .. جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة أنت أقوى من المخدرات ببشائر الخير 3

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-09-08 18:24 0 تبليغ

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أطلقت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" بمنطقة "بشائر الخير 3"، للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطى.

ومن جانبه، قال الدكتور علاءالدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم عقد لقاءات مع الأهالى والعاملين بمنطقة بشائر الخير 3 بالقبارى، لتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

وأضاف رمضان، في بيان له، أن المبادرة شملت توعية المواطنين بكيفية التغلب على الإدمان من خلال إيجاد بدائل ثقافية ورياضية، لإخراج طاقتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان.

جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة أنت أقوى من المخدرات

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الإدمان والتعاطى، خصوصًا بين الشباب أصبح يمثل خطورة كبيرة ليس على الشخص المدمن فقط، ولكن يمتد التأثير على باقى أفراد أسرته، ما يهدد الاستقرار الأسرى والمجتمعى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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