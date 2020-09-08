صور .. محافظ الإسكندرية : 3 آلاف جنيه غرامة سير التوكتوك على محور المحمودية

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وتضمن القرار تحصيل غرامة مالية تقدر بـ3000 جنيه على مركبة التوكتوك التى تخالف القرار، والتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، بحضور اللواء محمد سلامة، مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، ونائبى المحافظ أحمد جمال وجاكلين عازر.
ويعد مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" محورًا مروريًا تنمويًا، يعتمد على ردم وتغطية المجرى المائى لترعة المحمودية واستبدالها بـ3 خطوط مواسير مدفونة.
ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بدءا من تقاطع كوبرى الطريق الدولى بالكيلو 55 شرقًا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا.
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