صور.. تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد أى مخالفات فى انتخابات الشيوخ حتى الآن

قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعتمد على التقنيات الحديثة فى نقل وتغطية انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن التنسيقية ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى تلك التقنية.





وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عُقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات ستستمر فى متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وعن رصد التنسيقية لنسب الإقبال، قال عبدالعزيز، إنها تزداد مع انكسار درجات الحرارة، موضحًا أن متابعى التنسيقية بالمحافظات حرصوا على التواجد منذ الصباح بمختلف اللجان بموجب تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يرصدوا أية مخالفات، فيما أشاروا لارتفاع تصويت السيدات فى محافظات الوجه القبلى.

وأكدت شيماء عبدالإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن غرفة عمليات التنسيقية فى انعقاد مستمر لمتابعة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة: "اليوم نستكمل ما بدأته غرفة العمليات ونتابع مع متابعى التنسيقية بالمحافظات منذ بداية فتح باب الترشح".

وتابعت: "لدينا 1500 متابع منذ بداية انتخابات مجلس الشيوخ، وغرفة عمليات التنسيقية تقدم تقريرين فى اليوم بشأن العملية الانتخابية، ونتابع بشكل مستمر ونقدم الأخبار على التوالى".

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واستطردت قائلة: "رصدنا فتح اللجان فى مواعيدها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإقبال متزايد الآن فى منتصف اليوم".

فى حين أعلنت نشوى الحوفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ مستمرة فى متابعة جولة الإعادة فى 14 محافظة.

وأكدت الحوفى، أنهم عن طريق غرفة العمليات يتابعون ويرصدون ما تشهده العملية الانتخابية بالمحافظات.