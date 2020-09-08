بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 130 مسجدا الجمعة المقبلة

وتم تنفيذ 34 مسجدًا من قبل وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، وذلك على النحو التالى:-

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.