أخبار مصرية

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 130 مسجدا الجمعة المقبلة

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فهمى غالى 2020-09-08 18:11 0 تبليغ

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وتم تنفيذ 34 مسجدًا من قبل وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، وذلك على النحو التالى:-

افتتاح مساجد

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف، لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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