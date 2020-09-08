لسوء استغلال صفحته على مواقع التواصل .. منع إمام بالمعاش من صعود المنبر

قرر الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، منع سعيد السيد عبدالغفار يوسف، إمام بالمعاش، من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأى من المساجد على مستوى الجمهورية، بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة.





وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، جاء القرار بعدما نسب إلى المذكور من تجاوز لا يتسق مع صفة إمام حالى ولا سابق، منوهة إلى تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه. وكلفت الوزارة، الشؤون القانونية بالديوان العام بتحرير محضر ضد المذكور لسوء استغلال صفحته على مواقع التواصل.

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