القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 51 للمدفعية المصرية: المجد.. الفخر.. الشرف (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، فيديو بعنوان «الذكرى 51 للمدفعية المصرية»، وذلك بمناسبة مرور 51 عاما على عيد المدفعية المصرية. Advertisements وتعرف إدارة المدفعية بالقوات المسلحة، باسم «سلاح المدفعية»، وشعارها «المجد، الفخر، الشرف»، إذ تعد أحد أهم الأسلحة المصرية ذات التاريخ العريق، التي كان لها دائمًا دور بارز في كل الحروب الحديثة التي خاضتها مصر.

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