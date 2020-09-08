معلومات الوزراء: تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بمدينة نصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر، لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.

وقال المركز إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر سابقًا، لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، ضمن مشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية، وبدأ المشروع في سبتمبر 2018، وذلك بهدف تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني ومواكبته أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة تواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير لمواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي.

تقوم الدراسة فيها على مجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، إلى جانب مجموعة من التخصصات تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.