طالب هندسة بترول فى موسكو يكشف عن ميزة غير مسبوقة بجامعة الجلالة

قال عماد عبد اللطيف، طالب هندسة البترول بالجامعة الروسية للنفط والغاز بموسكو، إنه قدم إلى مصر بدعوة من وزارة الهجرة لرؤية جامعة ومدينة الجلالة التي تحولت من صحراء إلى مشاريع عديدة.

وأضاف في تصريح لـ"دوت الخليج" أن جامعة الجلالة تمتلك نفس التكنولوجيا التي يتم الدراسة فيها بالخارج، موضحا ان الجامعة بها تخصصات كانت غير موجودة بالجامعات المصرية الحكومية، موضحا أنها جامعة بديلة عن السفر للجامعات بالخارج.