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طالب هندسة بترول فى موسكو يكشف عن ميزة غير مسبوقة بجامعة الجلالة

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قال عماد عبد اللطيف، طالب هندسة البترول بالجامعة الروسية للنفط والغاز بموسكو، إنه قدم إلى مصر بدعوة من وزارة الهجرة لرؤية جامعة ومدينة الجلالة التي تحولت من صحراء إلى مشاريع عديدة.

وأضاف في تصريح لـ"دوت الخليج" أن جامعة الجلالة تمتلك نفس التكنولوجيا التي يتم الدراسة فيها بالخارج، موضحا ان الجامعة بها تخصصات كانت غير موجودة بالجامعات المصرية الحكومية، موضحا أنها جامعة بديلة عن السفر للجامعات بالخارج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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