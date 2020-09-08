انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن ملامح التقويم بنظام الثانوية العامة الجديدة 2021 ويؤكد انتهي زمن الحصول على الدرجات النهائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسدل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي الستار عن ملامح التقويم بالثانوية العامة الجديدة والتي سوف يتم تطبيقها على طلاب الصف الثالث والثاني الثانوي العامة اعتباراً من العام المقبل 2021، بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن وزير التربية والتعليم عن نظام حضور الطلاب بجميع المراحل التعليمية للمدارس.

كما أجاب وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديدة من حيث شكل التقويم، وأن هناك أكثر من فرصة أمام الطالب لتحسين مجموعه إذا أراد ذلك وسوف نقوم في خلال السطور التالية عرض أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديدة 2021.

ملامح نظام الثانوية العامة الجديدة 2021:-