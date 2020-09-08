17 سبتمبر آخر موعد للتقدم لمسابقة سفراء الإعلام الجديد

اجتمعت، اليوم الثلاثاء، لجنة تحكيم منصة "سفراء الإعلام الجديد"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام الشهر الماضى، وتهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، ومخاطبة الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة، ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.





وجاء اجتماع اللجنة، لمناقشة المعايير التى سيتم تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة بناء عليها، مع الأخذ فى الإعتبار أن اللجنة متطوعة من خارج الوزارة وتعمل بحيادية تامة. وتضم اللجنة : عثمان بدران، مستشار تسويق ومؤسس شركة "The Brand Bees"، نسمة الشاذلى، مؤسس وكالة "Star Dust" للعلاقات العامة ومؤلفة أغانى ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان، مصور وقائد إبداعى بشركة "The Brand Bees". واستعرضت لجنة التحكيم بعض الأعمال المشاركة فى المسابقة والتى وصلت إلى 658 عملًا، واقترحت اللجنة مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 17 سبتمبر، بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركات.

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