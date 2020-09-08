رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الشيوخ يلتقى بمحافظ الإسماعيلية

التقى السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بشريف فهمى بشارة، بمحافظ الإسماعيلية، بديوان عام المحافظة.





ويأتى اللقاء فى إطار انفتاح البعثة وحرصها المستمر على الاطلاع عن قرب على الترتيبات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات التنفيذية على المستويين المركزى والمحلى لتنظيم العملية الانتخابية على مختلف المستويات.

واستعرض رئيس بعثة الجامعة، أبعاد هذه المهمة وفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى انتشار أعضاء الفريق فى المحافظات المعنية بجولة الإعادة لرصد سير الاقتراع، تمهيدًا لإصدار بيان أولى يتضمن ملاحظات البعثة التى ستدرج فى التقرير النهائى الذى سيرفع من طرف الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئاسة الهيئة المذكورة.

وفضلاً عن الجولة الميدانية لبعض المراكز الانتخابية، استمعت البعثة لبيانات تفصيلية لمحافظ الإسماعيلية عن الاستعدادات المحكمة والتدابير الاستباقية التى أقدمت عليها المحافظة قبيل وبعد انطلاق الاقتراع لتأمين المناخ التنظيمى الملائم لهذا الاستحقاق على الوجه الأمثل.

وفى هذا السياق، اطلعت البعثة بحضور المحافظ، على سير أداء غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، والتى تتولى التتبع الآنى لـ201 مركز انتخابى، ومشاركة 897 ألفًا و574 ناخبًا وناخبة.

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وأشاد رئيس البعثة، بالجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة الممثلة فى غرفة العمليات، منوهًا إلى تجهيزها بأحدث تقنيات التواصل مع جميع مراكز الاقتراع والجهات المعنية، بالإضافة إلى الآليات التى تتبعها الغرفة للتعامل مع المشاكل التى قد تعترض العملية الانتخابية.

وأعرب السفير أحمد رشيد خطابى، عن سعادته بالتواجد بالمحافظة الواعدة، مشيدًا بالتسهيلات المقدمة لأعضاء البعثة للقيام بالمهمة الموكلة إليهم.