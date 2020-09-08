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فيديوجراف.. أكبر كشف أثرى فى 2020 بمنطقة سقارة

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أيمن مكى 2020-09-08 19:01 0 تبليغ

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أسفرت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، عن العثور على كنز جديد، عبارة عن أكبر كشف أثرى فى 2020 بمنطقة سقارة، حيث يحوى 13 تابوتا مغلقا فى المنطقة الجبلية.

وأعلنت وزارة الآثار أنه يجرى العمل على تحديد مناصب أصحاب المومياوات، حيث اكتشفت البعثة أن التوابيت ملونة ومغلقة منذ 2500 عام.

ورجحت البعثة الأثرية بوجود توابيت أخرى بالمنطقة، حيث من المقرر إعلان التفاصيل بمؤتمر صحفى عالمى قريبا.

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وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتى تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى.

وتجهز وزارة السياحة لحملة ترويجية للاكتشاف الكبير، من خلال إطلاق أولى الأفلام الترويجية بمنصات تنشيط السياحة.

يذكر أن عمليات البحث بمنطقة سقارة بدأت فى أبريل عام 2018، بعد 5 أشهر تم الإعلان عن اكتشافات مذهلة بالمنطقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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