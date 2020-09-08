مدبولى يتابع المشروعات التنموية فى كفر الشيخ

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد عقد اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولى الجهات المعنية.
وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء، وزير الإسكان بأن تتولى الوزارة إعداد تقرير حول مميزات كل موقع من المواقع المقترحة، على أن يتم ترتيب زيارة فى القريب العاجل للجهات المعنية لهذه المواقع تمهيدا لبدء التنفيذ.
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