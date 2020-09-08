المتحدث العسكرى ينشر فيديو المدفعية المصرية بطولات وإنجازات

نشر العميد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، فيديو بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات" احتفالًا بالذكرى الـ51 للمدفعية المصرية.





وتناول الفيديو تاريخ المدفعية المصرية منذ عهد محمد على، وبطولات المدفعية فى الحروب التى خاضتها مصر. وتحتفل القوات المسلحة فى الثامن من سبتمبر كل عام بعيد المدفعية، وكان ذلك اليوم من عام 1968 علامة فارقة فى تاريخ المدفعية المصرية، حين قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ قصفات نيرانية مركزة بعمق 20 كم شرق القناة، ردًا على قصف العدو منطقة الزيتية.

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