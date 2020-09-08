الزمالك وبيراميدز يخطران الكاف برفض تأجيل نصف النهائي الأفريقي

أخطر الزمالك وبيراميدز، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفضهما تأجيل منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولات الإفريقية حيث يتواجد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ومن المقرر أن يتخذ الكاف، قراره النهائي بشأن مواعيد دور قبل النهائي وتأجيله من عدمه خلال الأسبوع الجاري حيث حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك علي إخطار الكاف برفض النادي الأبيض للتأجيل.

وأشارت تقارير مغربية عبر موقع le360 سبورت إن المكتب التنفيذى سوف يعلن بعد غد الخميس، عن تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد الاتفاق الودى الذى جمع مسئولى الاتحاد المغربى ونظرائهم فى الاتحاد المصرى ، وأضاف الموقع أن لجنة المسابقات التابعة لـ"كاف" ستعلن إجراء نصف نهائى المسابقتين يومى 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب يومى 23 و24 من الشهر ذاته فيما تجرى المباراة النهائية فى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

يفاضل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين 3 سيناريوهات بشأن موعد نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما طلبت المغرب بشكل رسمى تأجيل المباريات لانتشار إصابات فيروس كورونا فى فريقى الوداد والرجاء، وقال مصدر فى كاف إن الاتحاد الأفريقى يدرس 3 سيناريوهات حول موعد مباراتى الأهلى أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء، كالتالى:

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السيناريو الأول هو إقامة المباريات فى موعدها المحدد مسبقًا، الذهاب 25 و26 سبتمبر الجارى، والإياب 2 و3 أكتوبر المقبل ويأتى السيناريو الثانى هو تأجيل الدور نصف النهائى لمدة شهر على أن يقام نصف النهائى من مباراة واحدة فى أرض محايدة فيما السيناريو الثالث تأجيل نصف النهائى لمدة شهر على أن يقام بنظام الذهاب والإياب.

كان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد وصل القاهرة وكان في استقباله كل من المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف، وعبد المنعم باه القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الأفريقى.

ويترأس أحمد أحمد الخميس المقبل اجتماع المكتب التنفيذى لـ"كاف" والذى سيعقد بواسطة الفيديو كونفرانس بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.