نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل خطوات استخراج فيش جنائي إلكتروني من المنزل وطريقة الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج فيش جنائي إلكتروني من المنزل، أصبح واقعًا من فترة ليست ببعيدة، فهي خدمة قدمتها وزارة الداخلية المصرية لأبنائها، بهدف التيسير عليهم في الحصول على ما يلزم من التصاريح دون الحاجة إلى التواجد في أماكن استخراج الأوراق الرسمية، أو الشعور بالتزاحم في بعض الأماكن المخصصة لاستخراجها بالفعل.

استخراج فيش جنائي

في ظل الأزمة العالمية الحالية، بات استخراج صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الداخلية، أمر صعب للغاية خاصة مع توقف تلك الخدمة منذ فرض حظر التجول منعًا للتجمعات، وعدم إتاحة استخراج تصريح تنقل بين المدن أثناء الحظر أيضًا، وبالتالي تمثل تلك الخدمة إنقاذًا بالفعل للكثيرين لإنجاز مهامهم بشكل رقمي حديث، خاصة أنها وثيقة مهمة للغاية في حالة الالتحاق بأي جهة عمل رسمية، أو لأغراض السفر خارج مصر.

طريقة استخراج فيش وتشبيه أونلاين

في حال أردت أن تحصل على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بك في أي وقت من وزارة الداخلية المصرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة، وذلك كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. قم بإنشاء حساب جديد بالموقع. سيصلك كود لتفعيل الحساب على هاتفك المحمول، قم بإضافة الكود إلى شاشة رمز التحقق التي ستظهر أمامك. الآن قم بتسجيل الدخول إلى الموقع مرة أخرى، باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ستجد في الصفحة الرئيسية للموقع قسم معنون بالخدمات الإلكترونية، يمكنك اختيار قسم الأدلة الجنائية من هذا القسم. الآن يمكنك اختيار إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة. قم بملء البيانات المطلوبة ولا تترك حقلًا فارغًا دون أية معلومات. ستظهر لك طريقة الدفع مقابل الحصول على الخدمة وإجمالي وتفاصيل المبلغ المطلوب وهي؛ قيمة الفيش وتبلغ 77 جنيهًا مصريًا بالإضافة إلى 12 جنيهًا قيمة خدمة البريد المصري، ويكون الدفع إما ببطاقة دفع إلكترونية أو الدفع عن طريق فوري خلال 70 يومًا من تاريخ التقديم على الطلب. عند اختيار طريقة الدفع عن طريق خدمة فوري ستصلك رسالة على هاتفك برقم طلب فوري، وسيظل طلب صحيفة الحالة الجنائية معلقًا لحين السداد، مع تحديد تاريخ صلاحية الدفع ورابط أماكن الدفع في خدمة فوري الأقرب لمكان سكنك، مع العلم أن رقم كود الأدلة الجنائية هو 788. عند سداد قيمة استخراج فيش جنائي إلكتروني من منزلك، يصلك الفيش خلال يومين من تاريخ السداد، على العنوان الذي قمت بتسجيله مسبقًا بموقع وزارة الداخلية أثناء طلب الصحيفة. أيضًا يمكنك الاستعلام عن طلبك ومتابعته من خلال الذهاب إلى أيقونة الاستعلام ومتابعة الطلب، عن طريق إدخال رقم الطلب الخاص بك ورقم دفع فوري، والإجابة على السؤال الموجود في الصورة الآلية للتأكد أنك لست روبوتًا.

شروط استخراج الفيش الإلكتروني

استخراج صحيفة الحالة الجنائية من المنزل، أمر بسيط وسهل للغاية، ولكن يجب عليك أن تعلم بأنك إذا أردت استخراج فيش جنائي يجب أن يتوفر لديك الشرط التالي:

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يجب أن تكون قد استخرجت فيشًا جنائيًا قبل عام 2019م وتم تسجيل بصماتك لدى وزارة الداخلية حينها.

أو أن تكون قد استخرجت بطاقة رقم قومي وتم الحصول على بصماتك أثناء استخراجها.

خطوات استخراج فيش وتشبيه من خارج مصر

في حالة أردت استخراج فيش وتشبيه جنائي أو صحيفة حالة جنائية من خارج مصر، يجب عليك القيام بخطوتين هما:

قم بزيارة القنصلية المصرية الموجودة في الدولة التي تعيش بها خارج مصر، واطلب استخراج فيش جنائي ورقي لديهم.

تقدم بطلب لملء نموذج الفيش مع مبلغ 20 دولار، أو شيك مقبول الدفع ولا تقبل القنصلية الشيكات الشخصية، وفي حالة الرغبة في ترجمة الصحيفة إلى اللغة الانجليزية يجب دفع قيمة 25 دولار.

كن حريصًا على ذكر الغرض من استخراج الفيش والجهة الموجه لها.

ضع بصمات اليدين في الأماكن المخصصة لذلك، واستعن بموظف القنصلية أو ضابط شرطة من أي قسم، مع وضع ختم القنصلية على الطلب.

أحضر صورة مطابقة للأصل من الصفحة الأولى من جواز سفرك.

انتظر لفترة تقدر حوالي 6 أسابيع، لحين إرسال ملفك إلى وزارة الداخلية في مصر لفحص بياناتك الشخصية ثم إرسال الرد إلى القنصلية.

استخراج فيش جنائي والأحكام التي تظهر في الصحيفة الجنائية

يظهر في الفيش والتشبيه الجنائي كل الأحكام التي حصل عليها صاحب الطلب، في كافة القضايا على اختلافها سواء أكانت متعلقة بالإخلال بالشرف أم التزوير، وسواء أكان المواطن قد قضى عقوبتها أم لم يقضها.

الأحكام التي يمكن محوها من الفيش والتشبيه، هي تلك التي تسقط بعد رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه.

إذا كان للمواطن سابقة قيدت حريته في جنحة أو جناية، فهي تظهر في الفيش الجنائي، ولكن الغرامات لا تُذكر في الصحيفة.

السابقة الأولى لا تظهر في الفيش الجنائي في حالة أنها لم تكن خطيرة، وذلك حفاظًا على حق المواطن في التقدم للوظائف الحكومية أو السفر للخارج طالما أن سلوكه جيدًا بشكل عام.

أية سابقة مر بها المواطن تظهر في صحيفته الجنائية، ما لم يحصل على رد اعتبار، حينها تظهر الصحيفة خالية من أية أحكام.

إذا كان لدى المتقدم لطلب الحصول على الفيش أية سابقة تظهر في صحيفته، وكانت ليست بالخطيرة ورغب في التقدم للعمل بأية جهة رسمية، فإنه من الممكن أن يتقدم بطلب لمحو تلك السابقة بتشكيل لجنة رد اعتبار، والبحث في مدى استحقاقية هذا المواطن محو سابقته من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أم لا.

بمجرد صدور أي حكم ضد مواطن، فإنها يتم إثباتها بالأوراق الرسمية ويتم تحويلها إلى إدارة الأدلة الجنائية وتوثق في صحيفته الجنائية على الكومبيوتر، وتظهر في الفيش عند طلبه، ما لم يتقدم برفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وفقًا لأحكام القانون.

عند الحكم ببراءة مواطن من الأحكام المتخذة ضده، سواء بعد الحكم المباشر بالبراءة أو طعنه في الحكم ضده، في هذه الحالة يتم محو تلك السابقة أو هذا الحكم من صحيفة المواطن الجنائية.

استخراج فيش وتشبيه ورقي مستعجل

اذهب إلى القسم التابع له سكنك واستعلم عن إدارة الأدلة الجنائية لاستخراج الفيش. يجب أن يكون معك بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر غير منتهٍ في حالة فقدان بطاقتك أو عدم وجودها بحوزتك. لمن هم دون عمر 16 عامًا، يجب إحضار شهادة الميلاد. إذا كنت أجنبيًا مقيمًا في مصر، يجب عليك إحضار بطاقة الإقامة. قم بسداد رسوم استخراج الفيش وهي 30 جنيهًا مصريًا. يمكنك استلام الفيش الجنائي خلال 24 ساعة من قيامك بتلك الإجراءات. إذا كنت ترغب في تقديم هذا الفيش الجنائي لجهة خارج مصر، فيجب اعتماد وثيقة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية للدولة التابع لها تلك الجهة.

أماكن استخراج فيش جنائي مستعجل

يمكنك استخراج فيش جنائي عن طريق الذهاب إلى أحد مراكز الشرطة التابع لها منطقتك السكنية، وسوف يحصل المسؤول عن تلك الخدمة على بصمات أصابع يديك اليمنى واليسرى، عن طريق ماسح ضوئي مخصص لتلك المهمة، ثم يتم تصويرك باستخدام كاميرا رقمية مثبتة داخل القسم أو وحدة الأدلة الجنائية به.

ستجد 196 مركزًا شرطيًا وما يعادل 256 وحدة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية، موزعة على مستوى الجمهورية بالكامل، يمكنك الذهاب إلى الوحدة التابعة لها منطقتك السكنية.

صلاحية الفيش الجنائي عقب استخراجه

يجب أن تعلم بأن صحيفة الحلة الجنائية الخاصة بك، تظل صالحة للاستخدام لفترة من الوقت قدرها شلاشة أشهر فقط، وإذا أردت استخدامها مرة أخرى، يجب عليك استخراج فيش جنائي جديد سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.