محمد فياض نائبا لمدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

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وبحسب بيان نشرته الجامعة، اليوم الثلاثاء، يستمر فياض فى المنصب لمدة عام قابل للتجديد بجانب عمله الأصلى.
جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
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