محمد فياض نائبا لمدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة طنطا

قرر مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور مجدى سبع، اختيار الدكتور محمد السيد محمد فياض، الأستاذ المساعد بكلية الآداب للعمل نائبًا لمدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.





وبحسب بيان نشرته الجامعة، اليوم الثلاثاء، يستمر فياض فى المنصب لمدة عام قابل للتجديد بجانب عمله الأصلى. جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

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