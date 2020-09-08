أخبار مصرية

 بداية من 17 سبتمبر.. مصر للطيران تشغل 3 رحلات أسبوعيا إلى موسكو

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حنان عز الدين 2020-09-08 20:06 0 تبليغ

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وفى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أشارت الشركة إلى أنه من المخطط تشغيل الرحلات إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، أهابت مصر للطيران العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو، ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس (COVID-19)، من أحد المعامل المعتمدة فى مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية، حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

كما دعت إلى الالتزام بالتدابير الصحية الأخرى التى تتطلبها الشركة عند الوصول، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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