 بداية من 17 سبتمبر.. مصر للطيران تشغل 3 رحلات أسبوعيا إلى موسكو

وفى بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أشارت الشركة إلى أنه من المخطط تشغيل الرحلات إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، أهابت مصر للطيران العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو، ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19)، من أحد المعامل المعتمدة فى مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية، حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

كما دعت إلى الالتزام بالتدابير الصحية الأخرى التى تتطلبها الشركة عند الوصول، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.