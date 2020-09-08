وقالت إن القس جرجس والقس شنودة أثبتت التحاليل تماثلهما للشفاء، ويحتاجان لفترة نقاهة، كما أن القس مكاريوس والقس بطرس فى حالة تحسن مستمر وملحوظ ويحتاجان لفترة نقاهة. وطالبت الكنيسة، المسيحيين بالصلاة من أجل الكهنة ليتم لهم الشفاء. وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طالب الذين اشتركوا فى صلوات قداسات مع الآباء الكهنة، إجراء تحاليل طبية لبيان مدى الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كنيسة القديسة دميانة بالمنصورة : الكهنة المصابين بكورونا يتماثلون بالشفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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