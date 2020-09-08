

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فيما غادرت طائرة نقل عسكرية رابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.

يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان.

من جانبهم قدم الأشقاء في دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم في ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون في دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم في ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق إمتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما في محنتهما الحالية.

يأتى تواصل الجسر الجوى تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.