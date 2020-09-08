بتكلفة 3.180 مليار جنيه.. الحكومة تعلن تنفيذ شبكة طرق بمحافظة كفر الشيخ

- مدبولى يوجه بعرض عدد من التحديات فى المشروعات المختلفة على اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بحلها



استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي بدأها خلال الأسبوع الماضي مع المحافظين ومديري الأمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة كفر الشيخ، وكذا المشروعات المقترح تطويرها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي، واللواء خالد العزب، مدير الأمن.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو المساهمة في حل المشكلات أو التحديات التي تواجه المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة؛ بما يسهم في سرعة استفادة المواطنين بها، وكذا متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة ودفع العمل بها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي (المرحلة الثالثة) بغرب مدينة كفر الشيخ، بواقع 37 عمارة و11 برجا، تضم 1400 وحدة سكنية، و603 محلا، و11 وحدة إدارية، بتكلفة 398 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 28 عمارة، وتم البدء في تنفيذ 9 أبراج في شهر يونيو الماضي، وهناك 9 عمارات جار تجهيزها للطرح.

وتطرق اللواء جمال نور الدين، أيضا للموقف التنفيذي للمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي حيث تم الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع حول العمارات لعدد 28 عمارة، وجار تنفيذ شبكة الكهرباء التي ستعمل كمصدر مؤقت بنسبة تنفيذ 80 %، مضيفا أنه جار الانتهاء من أعمال شبكات الغار الطبيعي، وأنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية، وجار البدء في تنفيذ أعمال الرصف للموقع العام.

وعرض محافظ كفرالشيخ خلال لقائه مع رئيس الوزراء شبكات الطرق الجاري إنشاؤها بالمحافظة، بتكلفة 3.180 مليار جنيه، والتي يقوم على تنفيذها كل من جهاز تعمير الساحل الشمالي، وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق، فضلا عن الطرق التي تنفذها المحليات.

ووفقا لما استعرضه المحافظ، ينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي المرحلة الثانية من طريق "رافد أبو رواس" بتكلفة 575 مليون جنيه، وطريق "الرياض – سيدي سالم – مطوبس" بتكلفة 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدائرية بمدينة كفر الشيخ.

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أمّا الطرق التي تقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكباري بمحافظة كفر الشيخ، فتتمثل في طريق "كفر الشيخ – دسوق" الجديد بتكلفة 1.09 مليار جنيه، كما تقوم الهيئة برفع كفاءة طرق بقيمة 209 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صيانة عدد من الطرق والكباري ورصف طريق الطلمبات، فضلا عن إنشاء طريقي "نمرة البصل"، و "سخا – الشين قلين" بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه، فيما تنفذ مديرية الطرق بالمحافظة رصف 90 طريقا بين القرى الأم والمراكز، فضلا عن رصف 400 طريق بالمراكز والقرى من قبل المحليات.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء جمال نور الدين إلى وجود3 مشروعات مهمة تضعها المحافظة ضمن خطتها، وتسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أول هذه المشروعات هو إقامة منطقة لوجستية على مساحة نحو 13 ألف م2 بجنوب مدينة كفر الشيخ خارج الحيز العمراني، بعد طلب وزارة التموين تخصيص تلك المساحة لإقامة منطقة لوجستية عليها؛ نظرا لحاجة المحافظة لتلك الأنواع من الأنشطة، ويتمثل المشروع الثاني في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمصيف بلطيم على مساحة 8 أفدنة، بينما المشروع الثالث هو إقامة منطقة حرة على مساحة 150فدانا بمطوبس تبعد عن ميناء الإسكندرية مسافة 40 كم فقط.

وتناول الاجتماع، مشروع استكمال مركز الأورام، الذي يقام على مساحة 18496 م2، وقال محافظ كفر الشيخ إنه من المفترض أن يكون المركز هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المركز يستوعب 136 سريرا، من بينها 97 سريرا لغرف الإقامة، و7 أسرة لغرف الطوارئ، و3 أسرة لغرف العمليات، و17 سريرا بغرف العناية المركزة.

كما تطرق محافظ كفر الشيخ إلى مشروع استكمال مستشفى الطوارئ (مستشفى الجامعة 2)، المخطط له أن يكون أكبر مستشفى للطوارئ بمنطقة الدلتا، والذي يعد إضافة كبيرة للمدينة الطيبة الجاري تنفيذها بالجامعة؛ لخدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وتخفيف العبء على مستشفيات الطوارئ الجامعية المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.

ويتكون المستشفى من 9 أدوار على مساحة 4500 متر مسطح، تضم 16 غرفة عمليات كبرى، و8 غرف عمليات صغرى، كما يحتوي المستشفى على إجمالي 384 سريرا، من بينها 188 سرير أقسام داخلية، و31 سرير طوارئ، و15سريرا بقسم العيادات الخارجية، و13 سريرا بقسم الغسيل الكلوي، و17 حضّانة عناية مركزة للأطفال المبتسرين، و77 سرير عناية مركزة، و13 سرير عمليات.

ولفت اللواء جمال نور الدين إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 99% بتكلفة 220 مليون جنيه، ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية المخصص لها تكلفة قيمتها 800 مليون جنيه، كما استعرض مشروع دعم توسعات جامعة كفر الشيخ والرؤية المستقبلية للحرم الجامعي.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم عرض بعض التحديات على اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك بشأن استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وغيرها لحل هذه التحديات.