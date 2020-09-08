مد فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة "سفراء الإعلام الجديد"

أعلنت وزارة الدولة للإعلام عن مد فترة التقدُم بالأعمال المشاركة في مسابقة "سفراء الإعلام الجديد" حتى يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري.
وأفاد بيان للوزارة، بأن لجنة التحكيم الخاصة بمنصة "سفراء الإعلام الجديد"، التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام الشهر الماضي، اجتمعت اليوم الثلاثاء، لمناقشة المعايير التي سوف يتم بناءً عليها تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة متطوعة من خارج الوزارة وتعمل بحيادية تامة.
وتضم اللجنة كل من: عثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة (The Brand Bees)، ونسمة الشاذلي مؤسس وكالة (Stardust) للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان مصور وقائد إبداعي بشركة (The Brand Bees).
واستعرضت لجنة التحكيم بعض الأعمال المشاركة في المسابقة والتي وصلت إلى 658 عملًا، واقترحت اللجنة مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 17 سبتمبر بناءً على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركات.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز الهوية المصرية، ومخاطبة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
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