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وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

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وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم، على رأس وفد طبي مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوئبة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

وكان في استقبال الدكتورة هالة زايد في مطار الخرطوم الدولي، وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، وقيادات الوزراة، والقائم بأعمال السفير المصري في السودان السفير نادر زكي، وطاقم السفارة المصرية.

وأكدت وزيرة الصحة لنظيرها السوداني، خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطي الظروف التي خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب.

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وقالت إن مصر مستعدة لتلبية أي احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب في تلك الظروف، مضيفة: "أي عجز في الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".

من جانبه، أعرب وزير الصحة السوداني عن سعادته بتلك الزيارة، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد أول وزير للصحة يزور السودان منذ تكليفه بتولي المنصب.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة مباحثات مع نظيرها السوداني غدا، تتناول التعاون بين الجانبين في المجال الطبي، كما ستتفقد الأوضاع على أرض الواقع، فيما يخص آثار الفيضانات والسيول التي ضربت السودان، وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية بالغة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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