نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بزوجها عبر موقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التموين المصرية عن فتح باب القبول لنقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها إلى البطاقات التموينية الخاصة بزوجها، عبر البوابة الرقمية لموقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الخارجية، وقد أوضحت الوزارة في بيانها اليوم الشروط اللازم توافرها لضم الزوجة إلى البطاقة التموينية الخاصة بزوجها كما أوضحت خطوات التسجيل.

وقد بينت الوزارة أهم الشروط لنقل الزوجة من بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها التموينية وهو أن تكون مازالت تقوم بصرف المقررات التموينية .

خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة بالزوج:

على الزوج فتح حساب مسجل باسمه عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين وعليه تسجيل بياناته الشخصية ورقم الموبايل الخاص به.

من خلال الصفحة الرئيسية اختر التموين ستظهر لك قائمة بها مجموعة من الخيارات ومن بينها خيار “ضم أفراد أسرتي”.

اكتب بيانات الزوجة كاملة ثم انقر على زر “إضافة” ثم انقر على زر “التالي” ثم “التالي” إلى أن تظهر رسالة مكتوب بها “تم ضم أفراد أسرتك بنجاح” وسيتم تنفيذ إجراء ضم الزوجة إلى البطاقة التموينية للزوج خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 30 يوماً.

وفي بيانها أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة عبر موقع مصر الرقمية فقط من خلال الرابط الإلكتروني https://di.gov.eg/.

وقد أكدت الوزارة على أنه يمكن نقل الزوجة دون أيه قيود إلى البطاقة الخاصة بزوجها إذا كانت تقوم بصرف الخبز من بطاقة والدها، وأنه من الوارد ظهور رسالة “لا يوجد بيانات للعائلة” عند قيام بعض المواطنين بإدخال البيانات المتعلقة بضم أفراد الأسرة وقد تظهر أيضاً رسالة “المواطن غير مستحق التموين” ويرجع ذلك إلى حالة البطاقة نتيجة لعدم اكتمال قاعدة البيانات بالموقع أو أنه لم يتم تحديثها، وعلى الزوج في تلك الحالة التقديم في المكتب حال إعادة تشغيل الخدمة فيها بالطرق التقليدية، حيث أن خدمة نقل الزوجة مازالت موقوفة في المكاتب.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء أن الزوجة الغير مدرجة “المحرومة” أو المحذوفة بالخطأ ليس لها إضافة في الفترة الحالية، كما بينت أنه لا يجوز نقل الزوجة على بطاقة زوجها في حالة ما إذا كانت هي رب الأسرة في بطاقة أهلها.