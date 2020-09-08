إنهاء خدمة مقيم شعائر ومؤذن وعامل بأوقاف القليوبية

وذكرت الوزارة فى بيانها الصادر، أن جمعة اعتمد القرار الخاص بإنهاء خدمة عبدالجبار عفيفى محمد عفيفى مقيم شعائر بمديرية أوقاف القليوبية، وعبدالباسط محمد بلبل أبو عمر مؤذن بمديرية أوقاف القليوبية، وعماد سعيد عبدالعزيز جمعة عامل مسجد بمديرية أوقاف القليوبية.
يأتى ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وأكدت الوزارة أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالأوقاف.
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