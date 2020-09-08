رئيس الوزراء : تنفيذ شبكة طرق فى كفر الشيخ بتكلفة 3.180 مليار جنيه 

ويأتى ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى بدأها خلال الأسبوع الماضى، مع المحافظين ومديرى الأمن عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذه الاجتماعات المساهمة فى حل المشكلات أو التحديات التى تواجه المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة؛ بما يسهم فى سرعة استفادة المواطنين بها، وكذا متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة ودفع العمل بها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الثالثة" بغرب مدينة كفر الشيخ، بواقع 37 عمارة و11 برجا، تضم 1400 وحدة سكنية، و603 محلا، و11 وحدة إدارية، بتكلفة 398 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 28 عمارة، وتم البدء فى تنفيذ 9 أبراج فى شهر يونيو الماضى، وهناك 9 عمارات جار تجهيزها للطرح.

وتطرق محافظ كفر الشيخ أيضا للموقف التنفيذى للمرافق بمشروع الإسكان الاجتماعى حيث تم الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالشوارع حول العمارات لعدد 28 عمارة، وجار تنفيذ شبكة الكهرباء التى ستعمل كمصدر مؤقت بنسبة تنفيذ 80 %.

وأضاف أنه جار الانتهاء من أعمال شبكات الغار الطبيعى، وأنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية، وجار البدء فى تنفيذ أعمال الرصف للموقع العام.

وعرض محافظ كفرالشيخ خلال لقائه مع رئيس الوزراء شبكات الطرق الجارى إنشاؤها بالمحافظة، بتكلفة 3.180 مليار جنيه، والتى يقوم على تنفيذها كل من جهاز تعمير الساحل الشمالى، وهيئة الطرق والكبارى ومديرية الطرق، فضلا عن الطرق التى تنفذها المحليات.

ووفقا لما استعرضه المحافظ، ينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالى المرحلة الثانية من طريق "رافد أبو رواس" بتكلفة 575 مليون جنيه، وطريق "الرياض – سيدى سالم – مطوبس" بتكلفة 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدائرية بمدينة كفر الشيخ.

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أمّا الطرق التى تقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكبارى بمحافظة كفر الشيخ، فتتمثل فى طريق "كفر الشيخ – دسوق" الجديد بتكلفة 1.09 مليار جنيه، كما تقوم الهيئة برفع كفاءة طرق بقيمة 209 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صيانة عدد من الطرق والكبارى ورصف طريق الطلمبات، فضلا عن إنشاء طريقى "نمرة البصل"، و "سخا – الشين قلين" بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه، فيما تنفذ مديرية الطرق بالمحافظة رصف 90 طريقا بين القرى الأم والمراكز، فضلا عن رصف 400 طريق بالمراكز والقرى من قبل المحليات.

وخلال الاجتماع، أشار نور الدين إلى وجود 3 مشروعات مهمة تضعها المحافظة ضمن خطتها، وتسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أول هذه المشروعات هو إقامة منطقة لوجستية على مساحة نحو 13 ألف م2 بجنوب مدينة كفر الشيخ خارج الحيز العمرانى، بعد طلب وزارة التموين تخصيص تلك المساحة لإقامة منطقة لوجستية عليها؛ نظرا لحاجة المحافظة لتلك الأنواع من الأنشطة.

ويتمثل المشروع الثانى فى إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمصيف بلطيم على مساحة 8 أفدنة، بينما المشروع الثالث هو إقامة منطقة حرة على مساحة 150 فدانا بمطوبس تبعد عن ميناء الإسكندرية مسافة 40 كم فقط.

وتناول الاجتماع، مشروع استكمال مركز الأورام، الذى يقام على مساحة 18496 م2، وقال محافظ كفر الشيخ إنه من المفترض أن يكون المركز هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن المركز يستوعب 136 سريرا، من بينها 97 سريرا لغرف الإقامة، و7 أسرة لغرف الطوارئ، و3 أسرة لغرف العمليات، و17 سريرا بغرف العناية المركزة.

كما تطرق محافظ كفر الشيخ إلى مشروع استكمال مستشفى الطوارئ "مستشفى الجامعة 2"، المخطط له أن يكون أكبر مستشفى للطوارئ بمنطقة الدلتا، والذى يعد إضافة كبيرة للمدينة الطيبة الجارى تنفيذها بالجامعة؛ لخدمة القطاع الطبى والصحى بالمحافظة، وتخفيف العبء على مستشفيات الطوارئ الجامعية المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.

ويتكون المستشفى من 9 أدوار على مساحة 4500 متر مسطح، تضم 16 غرفة عمليات كبرى، و8 غرف عمليات صغرى، كما يحتوى المستشفى على إجمالى 384 سريرا، من بينها 188 سرير أقسام داخلية، و31 سرير طوارئ، و15 سريرا بقسم العيادات الخارجية، و13 سريرا بقسم الغسيل الكلوى، و17 حضّانة عناية مركزة للأطفال المبتسرين، و77 سرير عناية مركزة، و13 سرير عمليات.

ولفت نور الدين إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 99% بتكلفة 220 مليون جنيه، ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية المخصص لها تكلفة قيمتها 800 مليون جنيه، كما استعرض مشروع دعم توسعات جامعة كفر الشيخ والرؤية المستقبلية للحرم الجامعى.

وفى ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم عرض بعض التحديات على اجتماع مجلس الوزراء؛ بشأن استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة وغيرها لحل هذه التحديات.