فيديو| طارق شوقى : الوزارة حررت التعليم اليوم من ضغط الدرجات ورهبة الثانوية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن من المقرر عقد مؤتمر صحفى يوم الخميس المقبل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للحديث عن الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسى 2020-2021.





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اليوم حررت التعليم المصرى من ضغط الدرجات ورهبة الثانوية العامة. وطمأن وزير التعليم، الأهالى بأن الدولة ستوفر أموالهم وستحمى أولادهم وستقدم لهم منتجًا عال الجودة، متابعًا: "استطعنا أن نزيل الجزء الكبير المتعلق بالعنصر البشرى بامتحانات الثانوية، ومش عايزين نحرم طالب من هدفه بسبب النمر، الطالب لو اجتهد هيوصل لهدفه، إحنا بنشجع الاجتهاد وتكرار المحاولة بس ياخدها بدراعه مش بالغش".

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