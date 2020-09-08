مدبولى يستعرض المشروعات التنموية فى الدقهلية وإطلاق مبادرة ميدان حضارى

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد خلال لقائه بالمحافظين على متابعة ما يتم تنفيذه من خطط التنمية بمختلف المحافظات، وما تتضمنه من مشروعات خدمية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وشدد على أن هذا النهج يتيح فرصة الاستماع لأية تحديات أو معوقات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات، وهو الأمر الذى يمكن مناقشته ووضع الحلول والبدائل لإزالتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن الدقهلية من المحافظات التى بها العديد من الإمكانات والفرص الواعدة.

وأكد فى هذا الصدد أننا سنعمل على استثمارها بما يعظم فى قيمة هذه الإمكانات، ويسهم فى توفير المزيد من الخدمات المميزة للمواطنين.

وناقش رئيس الوزراء، مع محافظ الدقهلية المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات بنطاق المحافظة فى قطاعات: الإسكان، والشباب والرياضة، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك العشوائيات، إلى جانب الخطة الاستثمارية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى المقترحات المقدمة من المحافظ للتغلب على هذه المعوقات وإزالتها؛ للمضى قدما فى تنفيذ تلك المشروعات، والانتهاء منها فى أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه منذ توليه المسؤولية حدد محاور العمل للنهوض بالخدمات على مستوى مدن وقرى المحافظة، منوها فى هذا السياق إلى أن هذه المحاور تضمنت "بناء الإنسان" وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى مضاعفة قيمة الخطة الاستثمارية من 240 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه من التمويل الذاتي؛ لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات: الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وفى هذا الشأن قال المحافظ: تم إنشاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وبه منظومة الشباك الواحد، كما تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمة 269 مليون جنيه فى كل من مدينتى المنصورة وبلقاس؛ لتطوير شبكات الصرف الصحى، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وأعمال الكهرباء.

كما تم إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهرى بتكلفة 12 مليون جنيه؛ للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا، وجار حالياً دراسة إنشاء مرسييْن بمدينة شربين، وقدم المحافظ مقترحا بإنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش المنصورة، مستعرضا الموقع المقترح له، ومكونات المشروع.

وخلال استعراضه، نوّه المحافظ إلى إنهاء مشكلة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة، من خلال توقيع بروتوكول بتكلفة 65 مليون جنيه، لافتا فى الوقت ذاته إلى حل مشكلة أبراج التعاونيات التى استمرت طيلة 16 عاما، وتشمل 11 برجا سكنيا يضم 968 وحدة سكنية، وذلك عن طريق تدعيم محطة الصرف الصحى، من أجل استيعاب تصرفات هذه الأبراج.

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كما نوه إلى قيام المحافظة بطرح مساحة 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوسعة المنطقة الصناعية بالمدينة، إلى جانب طرح 107 فرص لمختلف الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا.

وفيما يتعلق بجهود تحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة، أشار الدكتور أيمن مختار إلى قيامه بنقل مقلب سندوب التاريخى بمدينة المنصورة، الذى وصلت ما به من مخلفات إلى مليون طن، إلى المدفن الصحى بقلابشو بتكلفة تقترب من 100 مليون جنيه.

كما نوه إلى مشروع آخر فى سندوب يتعلق بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لتوريد 83 معدة من معدات تحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه، فضلا عن تدعيم منظومة النظافة بـ17 عربة مكنسية بقيمة 29 مليون جنيه من التمويل الذاتى، كما تم تدعيم منظومة النظافة أيضا بـ 6000 صندوق قمامة بأحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدنى.

ونوّه الدكتور أيمن مختار إلى استحداث محور جديد لربط مدينتى المنصورة وطلخا طريق شرنقاش بتكلفة قيمتها 50 مليون جنيه وفق خطة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب استحداث محور جديد لربط المدينتين من خلال إنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه وفق خطة وزارة النقل.

وفى إطار جهود تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة أيضا، قال المحافظ إنه تم إعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكلفة 235 مليون جنيه، وفق خطة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب شراء وتشغيل أول ماكينة تخطيط للطرق بالمحافظة بتكلفة 1,250 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتى.

كما تم إنشاء شارع 306 ليكون متنزها راقيا للمواطنين، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدنى وجاهز للافتتاح، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة ميدان حضارى فى كل حى ومركز ومدينة وساهم فيه أيضا المجتمع المدنى، بالإضافة إلى تطوير المجازر بنطاق المحافظة.

وفيما يخص جهود إزالة التعديات بنطاق المحافظة، أشار محافظ الدقهلية إلى أن منطقة عبده الصالحى ببحيرة المنزلة شهدت إزالة 301 منزل بعدد 406 وحدات سكنية على مساحة 45 فدانا.

ولفت إلى أن عدد المخالفات بمنظومة التصالح وصل إلى 118595 مخالفة، فى حين وصل عدد الطلبات المقدمة للتصالح إلى 80161 طلبا، وبلغ عدد من سددوا رسوم جدية التصالح بالفعل 50242 شخصا، بقيمة اجمالية للمتحصلات وصلت إلى 530 مليون جنيه.

وفى الوقت نفسه، استعرض المحافظ الموقف الحالى فيما يخص منظومة التقنين، حيث أشار إلى أن عدد حالات التعديات بلغ 12468 حالة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها 6956 طلبا، منها 481 طلبا غير جاد، وبلغ إجمالى المتحصلات 191,3 مليون جنيه.