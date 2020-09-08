أخبار مصرية

انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ  

0 نشر
أيمن مكى 2020-09-08 21:40 0 تبليغ

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انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل مقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.

وتقام اليوم الثلاثاء، جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية فى الجولة الأولى من الانتخابات، وإجراء جولة إعادة على 26 مقعدًا آخرين، بإجمالى 52 متنافسًا، فى 14 محافظة، وتستمر يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من حيث تم تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت والزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة.

ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع حتى يتمكنوا من المشاركة والتصويت فى الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

ويواصل الناخبون المصريون غدا، الأربعاء، عمليات التصويت فى أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث من المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وعقب غلق أبواب اللجان، تبدأ بعد ذلك عمليات الفرز.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسى واحتياطى، ومعاونة 120 ألف موظف.

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ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى انطلقت الجولة الثانية منها فى الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء.

وشهدت مختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لانتخابات "مجلس الشيوخ 2020"، إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت.

وشارك فى تنفيذ إجراءات التأمين مختلف القطاعات الأمنية من خلال عناصر مدربة ذات جاهزية عالية مزودة بأحدث التقنيات والمعدات التى تتيج لها سرعة التعامل مع أى خروج على القانون والمواقف الطارئة، وذلك تزامنا مع انتشار أمنى مكثف على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية، ضمن خطة أمنية متكاملة تمتد حتى انتخابات مجلس النواب القادمة نوفمبر 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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